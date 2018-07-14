После падения с самолета iPhone продолжал работать

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Американка уронила свой смартфон Apple iPhone с самолета. Но упавший с трехсотметровой высоты гаджет продолжал исправно работать.

Владелица смартфона Сарвиндер Наберхаус летала на ретро-биплане в рамках мероприятия American Barnstormers. Она вылетела из аэропорта города Эймс (Айова). Достав устройство, женщина хотела сделать уникальные фотографии, высунула его из окна, но сильный поток воздуха вырвал аппарат из рук.

После приземления с помощью другого смартфона и приложения «Найти iPhone» она обнаружила, что ее аппарат лежит в восточной части города и все еще работает.

Отправившись к указанному поисковым сервисом месту, женщина периодически звонила на свой телефонный номер. Наконец, она услышала сигнал своего аппарата. Оказалось, он упал в траву и после падения с такой высоты даже не поцарапался.