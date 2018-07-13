Samsung не будет поставщиком экранов для Huawei Mate 20 Pro

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Китайские производители экранов для смартфонов ВОЕ наконец-то обошли своих основных конкурентов из Samsung. Теперь они станут единственными поставщиками данной продукции для компании Huawei, ведь их OLED-экраны признаны лучшими.

Руководство китайской компании ВОЕ, которая производит OLED-экраны сообщила, что им удалось заполучить долгожданный контракт на поставку своей продукции компании Huawei. Первой «ласточкой» станет модель смартфона Huawei Mate 20 Pro, который выйдет не с дисплеем от Samsung.

Напомним, что ранее руководство Huawei распространило информацию о том, что компания Samsung в третьем квартале текущего года будет поставлять панели AMOLED с диагональю 6,9 дюйма, которые будут использоваться в одной из новых моделей смартфона. Многие эксперты были уверены в том, что они предназначены именно для Huawei Mate 20 Pro, но такое мнение оказалось ошибочным.

Известно, что сотрудничество между Huawei и ВОЕ началось в июне текущего года. Пока неизвестно, на какой объем рассчитана первая партия, но стартовать данная цифра будет от одного миллиона OLED панелей. Аналитики рынка уверены, что пока продукция ВОЕ не качественнее экранов Samsung, но разработчики компании очень быстрыми темпами улучшают данный показатель.