Флагманский смартфон Xiaomi Beryllium появился в интернете

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В конце июня китайский производитель электроники Xiaomi подал заявку регистрацию товарного знака Pocophone.

Недавно видеоролик с демонстрацией этой модели появился в интернете. Модель назвали Beryllium. Дизайнеры снабдили новое устройство вырезом в верхней части экрана, что сделала ее похожей на Xiaomi Mi 8. Техническая сторона тоже производит впечатление: телефон снабдили процессором Qualcomm Snapdragon 845, который работает на частоте 2,8 ГГц, аккумулятором емкостью 4000 мАч, оперативной памятью 6 ГБ, а встроенной – 128. Флагманский смартфон выполнен на базе Android 8.1 Oreo и дополнен оболочкой MIUI 9.

Стоит отметить, что Pocophone уже получил сертификат СЕ, потому может выйти и на американский рынок.