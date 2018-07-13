Самым часто ломающимся смартфоном оказался Samsung

Сегодня, 14:30

Интересно, что смартфоны iPhone от Apple в антирейтинг вовсе не вошли.

Специалисты из компании Blancco составили рейтинг смартфонов, которые считаются самыми проблемными. В 2018 году были изучены самые популярные мобильные устройства, их безопасность и процент поломок.

Так, самым часто ломающимся телефоном стали устройства от южнокорейской корпорации Samsung. Рейтинг неполадок у компании составил рекордные 27,4 %, что почти вдвое превышает следующего представителя в ТОПе.

На втором месте оказалась компания Xiaomi с рейтингом в 14,2%. Однако стоит понимать, что такой показатель существует из-за большого количества продаваемых телефонов. Чем выше продажи, тем больше брака.

Одним из самых менее ломающимся смартфонов во всей тройке лидеров оказался Motorola. Рейтинг компании, выкупленной Lenovo, составляет всего 9,6%. Однако продажи компании гораздо меньше, чем у Samsung и у тех же Xiaomi.

В антирейтинг вошли и другие известные бренды, такие как Huawei, Lenovo и OnePlus, а также различные китайские ноунеймы. Чаще всего у данных устройств наблюдаются проблемы с камерами, микрофонами и производительностью. Последний пункт конечно же зависит от фирменных оболочек, которые попросту не обладают достаточной оптимизацией.

Как видно из списка, смартфоны Apple в него вовсе не зашли. Конечно же они особенно отличаются своей надёжностью и долгожительством, однако эксперты из Blancco составили список надёжности и для iPhone.

Самым часто ломающимся стал iPhone 6, 6S и 6S Plus, что вообще и не странно.