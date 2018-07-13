«Связной» обрушил цены на iPhone X и iPhone 8

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Магазин предлагает купить флагманские смартфоны со скидкой от 5 до 2 тысяч рублей.

Магазин «Связной» недавно запустил новую временную акцию, в рамках которой можно купить iPhone X или iPhone 8 с очень привлекательной скидкой.

Магазин обрушил цены на iPhone X больше всего. За указанную модель «яблочного» смартфона «Связной» дарит скидку в 5 000 рублей. За iPhone 8, iPhone 8 Plus, а также за версию мобильного устройства Product Red компания предоставляет скидку в 2 000 рублей.

Стоит отметить, что промокод на iPhone X действует только при оплате заказа онлайн в интернет-магазине.

В сообщении «Связного» отмечается, данная акция действует ещё с 6 июля и по настоящее время. Чтобы получить скидку на 5 или на 2 тысячи рублей, нужно в специальном поле в корзине при оформлении заказа ввести промокод.