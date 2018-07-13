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Увенчавшийся успехом супермощный геймерский ноутбук завоевал себе поклонников и теперь покоряет РФ.

Acer Predator Helios 500 - игровой ноутбук предназначен для экстремальных геймеров. Некоторые заядлые игроки могли отдать предпочтение другим моделям известных брендов, но в силу особенностей модификации и сборки гаджета отбоя от желающих у новинки нет. Среди знатокое электроники гаджет получил славу «мощного зверя».

Predator Helios 500 основан на32 Гб ОЗУ DDR4 с расширением до 64 Гб. Есть накопитель Intel Optane. Особый плюс благодаря клавиатуре с подсветкой RGB. 6-ядерный процессор восьмого поколения Intel Core i9-8950HK тактовой частотой 2,9/4,8 ГГц усилит работу агрегата и поможет активно развивать работу ноутбука. Predator Helios 500 на рынке России за 250 тысяч рублей. Память составляет до 16 Гб ОП, с возможностью расширения до 64 Гб через четыре модуля SODIMM.

Дисплей на выбор 17,3-дюймовых дисплеев IPS-технологии. Одним из них является просто Ultra HD с высоким разрешением (3840x2160). Другой Full HD (1920x1080) с поддержкой обновления 144 Гц и Nvidia G-sync. Последний вариант будет иметь огромное значение в игровом опыте, но это убьет время автономной работы.

Графика: Nvidia GeForce GTX 1070, разгоняемая, с 8 ГБ видеопамяти GDDR5. Справедливо отметить, что ноутбук с GTX 1080 должен быть больше и тяжелее, чем Predator Helios 500 (который уже довольно хриплый—см. размеры и вес ниже). Хранение: до 2 Тб HDD или твердотельным накопителем до 512 Гб с интерфейсом SATA (6 Гбит / с), до 512 Гб NMVe разъема PCIe 3-го поколения (8 Гбит / с) до 4-х полос, или до 1 Тб 2Д встроенный в RAID 0.

Подключение: три USB 3.0 Type-A, два Thunderbolt 3, HDMI 2.0, DisplayPort. Последние два разъема находятся на задней панели ноутбука, вместе с портом зарядного устройства ствола. Wi-Fi: Killer Wireless-AC с поддержкой 2x2 MU-MIMO Габариты: 16.85 х 11.73 х 1.52 дюйма. Вес новинки составляет 8,8 кг.