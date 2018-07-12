Исчезнет ли Xiaomi или останется параллельно с Pocophone

Сегодня, 20:35

После того, как появилось сообщение о регистрации компанией Xiaomi нового бренда Pocophone, мнения и комментарии экспертов по этому вопросу разделились.

Одни говорят, что китайская компания прекращает выпуск смартфонов под своим брендом, то есть, Xiaomi фактически умрет, а вместо нее появится новый товарный знак – Pocophone. Российские специалисты педалируют именно эту версию – бренд Xiaomi останется только на внутрикитайском рынке, а на экспорт пойдет Pocophone. Говорят, что причины этому могут быть финансовые.

Если же открыть сообщения зарубежных источников, там рассматриваются следующие версии происходящего:

1. Xiaomi собирается проводить экспансию на американский и европейский рынки. Для этого вместо бренда, который даже в Китае произносят в разных провинциях по-разному (в одной — «Ся́о ми́», а в другой — что-то вроде «Щя́о ми́») теперь будет название, не допускающее разночтений – Pocophone.

2. Xiaomi создает суббренд. Например, у Huawei суббрендом является Honor, и оба они параллельно существуют на рынке.

3. Версия российских СМИ (Xiaomi исчезнет, то есть не будет больше продавать смартфоны с этим именем на международных рынках).

Третья версия представляется наименее вероятной.