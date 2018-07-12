Эксперты рассказали о преимуществах Honor 10, которые могут украсить другие смартфоны

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Взяв в качестве примера Honor 10, эксперты отметили многие позитивные стороны этого смартфона и рассказали о тех нюансах, которые могли бы украсить любой другой гаджет.

Специалисты особо отметили дактилоскопический датчик устройства, расположенный на передней панели. Функциональность сканера повышает его способность реагировать на влажные пальцы, а местоположение дает дополнительные преимущества для пользователя. К тому же, смартфон поддерживает навигацию жестами. Эксперты выделили такую функцию, как автоматическое определение групп людей при фотоснимке. При этом получаются более качественные большие групповые фотографии. Стабилизация камеры при записи видео является еще одним несомненным плюсом телефона.

Удобный интерфейс гаджета позволяет просто и функционально совершать различные манипуляции с высокой производительностью. А благодаря режиму Party Mode есть возможность прослушивать музыку сразу с нескольких носителей.