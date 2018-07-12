В Сети мошенники вымогают биткоины с любителей мастурбации перед компьютером

Сегодня, 20:25

Профессор компьютерных наук Корнеллского университета опубликовал в своём блоге интересное письмо вымогателей, которым они требуют криптовалюту взамен на личные видео любителей «пошалить» в одиночку перед экраном компьютера.

Мошенники в письме указывают, что смогли получить доступ к устройству пользователя и теперь имеют на руках два видео. Первое видео – запись происходящего на экране компьютера, второе – видео веб-камеры этого компьютера, на котором, якобы, запечатлён человек за мастурбацией. Однако они предлагают выход, которой спасёт репутацию рукоблуда.

За 1900 американских долларов, переведённых в биткоины, мошенники обещают не отправлять видео друзьям и семье жертвы. Известно, что на счёт вымогателей уже поступило около 20 тысяч долларов. Эксперты призывают игнорировать подобные сообщения, даже если пароли, указанные в письме, окажутся настоящими и принадлежащими жертве мошенников. В данном случае целесообразно будет проверить на специальных сайтах, была ли взломана почта пострадавшего, и заменить все пароли на более сложные.