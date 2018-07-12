Бронированный Blackview BV9500 доступен для предзаказа

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Цена гаджета с технологиями американских военных с каждым днём возрастает, однако желающие смогут получить себе смартфон по обычной цене, сделав предзаказ с подарком от производителя.

Телефон имеет класс защиты IP68, что позволяет ему находиться на глубине 1-2 метра в течение часа. Смартфон также не боится падения с высоты 2 метров на бетон благодаря ударопрочному корпусу и бронированному стеклу Gorilla Glass 3. Также Blackview BV9500 обладает мощным динамиком, что создаёт отличную слышимость даже в шумной обстановке. Смартфон будет работать и при экстремальных температурах от -20°C до +55°C. Телефон защищён от пыли, песка и разного рода вибраций.

Телефон оснащён аккумулятором ёмкостью 10 тысяч мАч, который можно зарядить проводным и беспроводным методом. Смартфон работает на 8-ядерном процессоре ARM Cortex-A53 2GH и поддерживает карту памяти microSD до 256 ГБ. Технологичная новинка была представлена ещё в начале июля, однако будет доступна в конце месяца с ориентировочной стоимостью 300 долларов. За оформление предзаказа производитель обещает станцию для беспроводной зарядки и специальное крепления для велосипеда.