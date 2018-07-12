Смартфон Samsung Galaxy J6+ с процессором Snapdragon 450 предназначен для России

Сегодня, 18:00

Официальной презентации бюджетного безрамочного смартфона Galaxy J6+ еще не было, но о технических характеристиках его уже известно.

Конечно, ожидаемо сходство с моделью Samsung Galaxy J6. Как и у предшественника, новинка будет иметь 5.6-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 1480 х 720 пикселей, соотношение сторон — 18,5:9. Будут присутствовать двойная основная и одинарная фронтальная камеры, сканер отпечатков пальцев, батарея большей емкости — 4350 мАч. Также будет иметься слот для карты и модуль NFC и 4ГБ оперативной памяти.

Процессором служит восьмиядерный Snapdragon 450, разработанный компанией Qualcomm. Модель будет иметь графический ускоритель Adreno 506. Встроенный модем X9 LTE позволит загружать данные со скоростью до 300 Мбит/с.

Дата начала продаж неизвестна, скорее всего, это будет в следующем квартале. Сообщается только, что смартфон предназначен для рынков Индии и России. Насколько точна сообщаемая информация, также неизвестно.