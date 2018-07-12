Сегодня, 17:20

В сети появилась информация об уникальной супер-быстрой зарядке, которыми снабдят девайсы от компании Huawei.

Зарядное устройство от Yada Electronics сейчас проходит сертификацию в Китайском центре сертификации качества. Он имеет модельный номер HW-100400C00, и уже после проверки будет поставляться вместе со смартфонами китайской компании. Как стало известно, благодаря супер-зарядному устройству смартфоны Huawei можно будет зарядить за 30 минут до 90%, а для полной зарядки понадобится немного больше получаса.

Устройство получило название Huawei Super Charge и имеет мощность в 40W (10В х 4А), благодаря чему, собственно, и обеспечена быстрая зарядка. Другие зарядные устройства, имеющие на 22W меньше мощности, за это время могут обеспечить примерно ½ всего заряда. Сообщается, что супер-зарядные устройства уже будут идти в комплекте со смартфоном Mate 20, релиз которого состоится осенью 2018 года.