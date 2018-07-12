Apple выпустила новые ноутбуки MacBook Pro с инновационным чипом T2

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Новые модели ноутбуков с большим объёмом оперативной памяти, увеличенными объёмами хранения и мощными процессорами поступят в продажу уже сегодня.

13 и 15-дюймовые ноутбуки внешне не изменились, но Apple переработала начинку и сделала её намного мощнее предыдущих моделей. Теперь MacBook Pro будет работать на 6-ядерном процессоре Intel Core i7 и i9 с 4 Тб оперативной памяти. Мощный движок требует большего расхода заряда, поэтому компании пришлось выпустить ноутбуки с более вместительной батареей.

Одной из главных новинок является инновационный чип Т2, призванный облегчить трудоёмкие работы. Он применяется почти во всех системах, начиная от прослушивания музыки и заканчивая обнаружением лиц в FaceTime. Т2 также делает iMac Pro более безопасным благодаря сопроцессору Secure Enclave, который обеспечивает основу для новых хранилищ зашифрованных данных и безопасной загрузки новых компонентов на ноутбук.

Apple впервые добавила виртуального помощника Siri в macOS. Это необязательное расширение, которое пользователь может с лёгкостью отключить в настройках. Асистент будет работать как и на любом другом устройства от Apple. Новинкой стала возможность работать в тандеме с iPhone и HomePod, таким образом, техника записывает команды на наиболее близком устройстве для лучшего распознавания речи.