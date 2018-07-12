Китайский смартфон стал лидером продаж в России

Сегодня, 15:14

iPhone «скатился» на третье место, уступив первенство продаж производителям смартфонов из Китая.

Впервые лидером продаж на российском рынке стала китайская компания Huawei со своим Honor 9 Lite. Китайцы сумели обойти и iPhone SE, и Samsung Galaxy J1. iPhone SE от Apple был лидером продаж в России последние 11 месяцев. На втором месте по популярности были мобильные устройства от Samsung. Сейчас все изменилось. Китайский смартфон Honor 9 Lite стал хитом продаж в России с долей рынка 3,1%, Samsung Galaxy J1 - 2,9%, а iPhone SE – всего 2,8%.

Такие аналитические данные предоставили партнеры некоторых компаний, выпускающих электронику. Эти сведения подтверждают сотрудники крупнейших российских ритейлов. По сведениям, полученных от этих продавцов, продажи Honor 9 Lite в мае выросли в 1,7 раза в сравнении с предыдущим месяцем.