Сегодня, 15:01

Российский производитель Caviar решил «увековечить» встречу двух мировых лидеров на Nokia 3310.

Специально для такого события люксовая компания создала уникальный дизайн, на котором Путин и Трамп стали украшением кнопочной Nokia. Его назвали лаконично, но со смыслом - «Миротворцы». Золотая миниатюра портретов президента РФ и США украсила заднюю панель устройства. Изображения глав государств размещены на фоне Земли. Композицию завершили голуби, которые взлетают над окутавшим земной шар венком из веток оливы.

Представители бренда говорят, что им удалось сделать невозможное – на маленькой поверхности создать столь шикарный дизайн, который обязан войти в историю. Они надеются, что после встречи президентов между США и Россией будет только дружба, и страны начнут все с чистого листа.

Производитель постарался сделать телефон максимально шикарным – он покрыт «золотым титаном», который дает невероятное сияние и не дает материалу потускнеть или повредиться. Центральная кнопка выполнена в «королевском» стиле.

Эксклюзивная модель стоит 162 тысячи рублей. Первыми опробуют телефон Путин и Трамп.