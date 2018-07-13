Стала известна дата презентации Mi Max 3 от Xiaomi

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Поклонникам смартфонов Xiaomi осталось совсем недолго ждать выхода нового гаджета. 19 июля станут известны все особенности новой модели смартфона Mi Max 3.

Руководство компании Xiaomi определило дату презентации нового смартфона Mi Max 3 – это 19 июля. Пока же поклонники данной фирмы могут только любоваться на изображение нового телефона, которое уже появилось в Интернете. Также стало известно, что всего через несколько дней – 24 июля, пройдет и официальное представление гаджета Xiaomi Mi A2.

Согласно ранее распространенных данных, Mi Max 3 будет иметь экран в 6,99 дюйма, а ОЗУ составит 6 ГБ. Рабочей платформой для нового смартфона станет Snapdragon 536. Что касается Xiaomi Mi A2, то модель оборудована 5,99-дюймовым экраном и оперативной памятью в 4 ГБ. В основе его работы будет лежать и другой процессор - Snapdragon 660.

Поклонникам пока не сообщают, сколько будет стоить каждая модель и когда их можно будет приобрести по всему миру. Скорее всего, такую информацию распространят во время презентации. Эксперты уверены, что современный рынок смартфонов развивается такими стремительными темпами, что производителям необходимо выпускать уже по нескольку новых моделей, дабы не разочаровывать своих поклонников.