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В Steam появился 3D-тур, который предназначен для тех, у кого есть страх перед гробницами и проклятиями.

Гробницу царицы Нефертари теперь можно посетить виртуально, тур под названием «Nefertari: Journey to Eternity» позволяет узнать древнеегипетские тайны, не выходя из дома. Правда, сделать это можно только из определенного устройства - HTC Vive, а остальные компоненты являются абсолютно бесплатными. Нефертари – это любимая жена фараона Рамзеса II, который построил себе замок в Люксоре, а правил Египтом в 1279-1213 годах до н.э.

Разработчики говорят, что гробница Нефертари напоминает «Сикстинскую капеллу» - она вся покрыта росписями и это, по мнению создателей тура, приведет в восторг любого ценителя древнеегипетской культуры. Они настоятельно рекомендуют приобрести шлем виртуальной реальности, поскольку благодаря нему можно насладиться древними объектами археологии.