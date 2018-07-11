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Разработчики корпорации осуществляют стратегию выпуска устройств и аксессуаров бюджетного сегмента, отвечая на экспансию китайских компаний, успешно завоевавших перспективную нишу.

Во вторник Microsoft представила мышь Surface за 35 долларов для новинки сезона бюджетного планшета Surface Go, который был довольно благосклонно принят экспертным сообществом. Из главных преимуществ мыши Surface Mobile особо выделяется адаптация под любую руку пользователя, а также минимизация массы до 78 грамм. Таким образом, новый планшет становится удобным спутником для любителей активного отдыха, командировочных и студентов.

Мышь Surface Mobile работает на двух щелочных батареях по беспроводному интерфейсу Bluetooth 4.2 Low Energy, что исключает дополнительные манипуляции для начала работы на Surface Go. Отслеживание перемещений производится на скорости до 75 сантиметров в секунду, а динамическое разрешение составляет четыре тысячи кадров в секунду. Surface Mobile Mouse представлена в трех цветовых гаммах – платиновой, синей и черной.