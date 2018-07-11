На базе «Яндекс.Станции» в планируют создавать «умные» дома

Сегодня, 11:51

Константин Круглов, генеральный конструктор устройства утверждает, что «умная» колонка, поступившая в продажу вчера, будет иметь уникальную технологию.

В «Яндексе», по словам конструктора, планируют создавать «умные» дома на базе «Яндекс.Станции». Правда, технология еще не до конца проработана, но сама возможность в «умную» колонку уже заложена. В США давно используется схожая система, но разработчикам перенять опыт у зарубежных коллег не удастся. Представитель компании объяснил, что «умный» дом конструкторы будут строить вокруг устройства – сначала они должны войти в дом с устройством, а уже потом вокруг него построить «умный» дом.

Он отмечает, что американцы пользуются другими методами и техниками, а российские инженеры должны сами «протоптать себе дорожку». В этом и заключается новизна разработки, ведь это не обычное копирование чужой идеи.

«Яндекс.Станция» работает со своим голосовым помощником «Алисой». «Умную» колонку можно приобрести в разных цветах – в белом, черном и фиолетовом за 9,99 тыс. рублей.

Первая партия, как сообщают представители, раскуплена за пару часов. С сегодняшнего дня можно будет сделать предзаказ на следующую партию.