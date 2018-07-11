Инженер обучил камеру делать «мгновенные» снимки в виде комиксов

Сегодня, 10:37

Google предоставила доступ к платформе искусственного интеллекта, благодаря которой стало возможным внедрить новые свойства в мини-компьютер Raspberry Pi. С помощью него создано очень много проектов – и на этот раз «презент» от Google способствовал уникальной разработке инженера Дэна Мэкниша.

Инженер, а по совместительству и дизайнер заявил о своем проекте Draw This. Судя по данному проекту, Дэн Мэкниш обучил камеру делать «мгновенные» снимки в виде комиксов. Все очень просто – если сфотографировать человека на данное устройство, то в результате можно получить изображение мультипликационного персонажа.

Благодаря Raspberry Pi 3, который содержит в себе модуль камеры, и стандартному термопринтеру инженер спроектировал столь интересное устройство. Несмотря на скудную «начинку», программное обеспечение порадует любителей технологических новинок: программное обеспечение, которое написано на языке Python и небезызвестная нейросеть, которая распознает объекты. На основе платформы TensorFlow создатель тренировал нейронную сеть. При этом обучении использовались схематические рисунки Google QuickDraw.

Алгоритм действия достаточно прост: изображение, которое получает камера, обрабатывается нейронной сетью, распознается ею и выдает результат в виде схематичного рисунка. Система адаптирована под Linux и macOS. Создатели также предоставили возможность пользоваться онлайн-версией.