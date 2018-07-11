Смартфон OnePlus 6T сделает прорыв в сфере телефонии

Сегодня, 09:24

Инсайдеры заявили о девайсе, который поменяет представление о смартфонах. OnePlus 6T будет иметь ряд уникальных свойств, которые выгодно отличат его от «конкурентов».

Смартфон OnePlus 6T, по мнению экспертов, сделает прорыв в сфере телефонии. Предварительно он должен получить тройную камеру, будет оснащен трехмерным сканером лица и раздвижным корпусом. Его релиз планируется на конец 2018 года. Прототипом для «топового» девайса стал Oppo Find X, правда, у OnePlus 6T, в отличие от старшего брата, не будет рамок.

«Начинка», которая позволяет распознавать лица, будет отдаленно напоминать виджет Xiaomi Mi 8. Именно это свойство сейчас дорабатывается, и ему, по мнению инсайдеров, уделяют больше всего внимания.

Qualcomm снабдит устройство OnePlus 6T своим фирменным процессором Snapdragon 855. Предварительная цена на девайс в Китае будет составлять $450. О точной дате релиза станет известно позднее.