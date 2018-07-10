«Убийца» фгаманов OnePlus 6 поступит в продажу в России с 13 июля

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Весной нынешнего года компания высоких технологий OnePlus презентовала девайс.

Он получил прозвище «убийца» флагманов. Уже 13 июля в России начнется продажа смартфона OnePlus 6. Он имеет безрамочный экран Optic AMOLED. Диагональ экрана составляет 6,28 дюйма, разрешение 2280 x 1080 пикселей, соотношение сторон 19:9. Средняя версия телефона (8/128 Гбайт) имеет корпус цвета: Midnight Black и Mirror Black. Стоимость в розничной продаже будет равна примерно 48 990 рублей.

В Китае в продаже есть модели еще двух цветов: белого и красного.

Тем, кто хочет более мощный аппарат, придется заплатить на четыре тысячи больше. Но оперативная память его составит 8 ГБ, а встроенная память - 128ГБ. Сверхпопулярная версия отличается от своей предшественницы только размером ПЗУ. Он равен 256 ГБ. А вот стоимость уже равна 54 990 рублей. Устройство оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 845. Размер дисплея Optic AMOLED 6,3 дюйма. Аппарат порадует любителей делать красивые и качественные фотографии. Они по достоинству оценят камеры с модулями на 16 и 20 Мп. Аккумулятор емкостью на 3300 мАч оснащен опцией быстрой подзарядки. Цветовая гамма корпуса самого дешевого смартфона выполнена в черном матовом оформлении. А черный глянец имеют средняя и дорогая версии.