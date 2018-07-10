Компания Apple снимет с производства iPhone X и SE

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Apple видит в своей же продукции способного конкурента флагманам собственного производства.

Стало известно, что всемирно известная компания Apple в третьем квартале текущего года планирует отказаться от производства iPhone X и SE. Это обусловлено тем, что производящая компания стремится сосредоточиться на разработке и выпуске iPhone 9, iPhone 11 и iPhone 11 Plus. Так как iPhone X и SE стали весьма популярны в обществе, в Apple решили, что дальнейшие продажи могут быть совершенно неудачными и снимет их с прилавков магазинов уже этой осенью.

Ранее сообщалась лишь возможность падения iPhone SE в цене осенью 2018 года. Также компания сообщила, что на выпуск iPhone SE 2 пользователи могут не рассчитывать, так как она лишь составит сильную конкуренцию флагманам iPhone, а огромной прибыли все равно не принесет.

После изъятия из оборота десятой модели iPhone, компания Apple предрекает рост спроса на обновленные модели знаменитого смартфона, которого планируют отгрузить 91 млн моделей до конца 2018 года и 92 млн к середине 2019 года.