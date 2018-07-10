Инженеры из Израиля создали уникального робота-паука

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Робот способен проезжать через узкие проемы и преодолевать различные препятствия.

Инженеры из Израиля под руководством Давида Заррука создали инновационного робота. Его конструкция представляет из себя уникального трансформера, способного менять свою форму или возможность передвижения самостоятельно, то есть в зависимости от обстоятельств он выбирает, на винтах ему ехать или же на колесах. Сам робот не может выполнять никаких конкретных действий, он лишь подстраивается под окружающую действительность и маневрирует. Rising STAR, как "зовут" трансформера, имеет уникальну способность. При необходимости он становится плоским и проезжает через самые низкие проемы.

На YouTube также опубликован ролик, в котором показываются возможности данного устройства.



Робот не обладает самостоятельностью передвижения, а управляется только оператором на расстоянии. В дальнейшем трансформера планируют сделать частично автономным.