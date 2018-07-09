Samsung выпустит безрамочный смартфон с камерой под дисплеем

Сегодня, 22:19

Южнокорейский бренд Samsung выпустит новую флагманскую модель серии Galaxy S. Инсайдеры из Китая опубликовали рендеры аппарата в Интернете.

Это будет полностью безрамочный смартфон. На снимках нового изобретения изображен новый гаджет, у экрана которого загнуты все четыре кромки. В Galaxy S9/S9 Plus дисплей обладает скругленным кромками с обеих сторон.

Планируется что, Samsung Galaxy S10 будет обладать возможностями, благодаря которым он станет огромным прорывом. Эта модель откроет эпоху мобильных аппаратов без выреза монитора по стилю напоминающего десятую версию iPhone.

Вместе с израильской фирмой Mantis Vision южнокорейцы заняты созданием камеры для трехмерного распознавания внешности. Такой камере традиционный вырез уже не нужен. Она будет расположена под дисплеем. Новинка дополнительно может получить сканер отпечатков пальцев. Он будет встроен прямо в дисплей.

Южнокорейцы работают вместе со стартапом Mantis Vision. Ими предложена технология, которая позволит избавиться от выреза в верхней части дисплея. По задумке разработчиков из израильской компании, камера с системой 3D-сканирования лица пользователя и датчик сканирования отпечатков будут расположены под дисплеем устройства.

Таким образом, смартфон сможет получить полностью безрамочный экран с закругленными со всех сторон кромками. Что до камер, то их за экранами пока не размещал никто. Планировалось реализовать эту задумку в iPhone X. Но она не подтвердилась.

Представление модели Galaxy S10 ожидается зимой-весной 2019 года. Следовательно, анонса нужно будет подождать.