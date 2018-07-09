Сегодня, 19:34

Рынок Индии пополнится высококачественным, но дешевыми гаджетами от ведущей компании Кореи.

Samsung открывает в Индии самую крупную фабрику смартфонов. Выпуск 120 млн в течение месяца станет реальностью уже в ближайшее время. Известно, что конгломерат планирует не только заработать на дешевой рабочей силе в Индии, но и дать работу сотням сотрудников. Президент Южной Кореи Мун Джин откроет в Нойде (Индия) новый филиал производства популярных гаджетов современности. Компании, входящие в концерн Samsung Group, занимаются не только электроникой.

В состав партнеров входят компании рынка химпромышленности, автомобилестроения, тяжелой промышленности. Компания специализируется на оказании услуг финансирования и страхования, развито кредитование бизнеса.