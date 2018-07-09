Компания Cognitec улучшила систему распознавания лица

Сегодня, 19:22

Специалисты увеличили точность работы и возможность использовать материалы низкого качества.

Продукция компании Cognitec используется во всём мире. Программы компании активно используются для сравнения изображения лица человека с фотографиями, которые хранятся в базе данных. Алгоритмы Cognitec используются правоохранительными и таможенными органами, а также узконаправленными разработчиками программного обеспечения.

Сегодня, 9 июля, представители Cognitec заявили, что разработчики компании создали новую систему распознавании соответствия лица. Специалистам удалось не только улучшить точность, но и улучшить скорость.

Теперь наборы фотографий людей варьируются от типичного паспортного стиля, до фронтального стиля. Программы теперь могут распознавать лицо человека даже с видеозаписи. Учёные Cognitec также улучшили алгоритм работы с материалами очень плохого качества.

Новинку от Cognitec интегрировали в движок FaceVACS Cognitec. Видоизменённое программное обеспечение уже доступно во всех продуктах компании, выпущенных на рынок.