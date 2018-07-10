"Твое лицо - твой пароль": Apple представила рекламу FaceID для iPhone X

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Отпечатки пальцев - прошлый век. Теперь твое лицо является доступом к информации.

Apple на своем канале в YouTube представила новую рекламу FaceID для iPhone X. Пользователи отмечают, что она получилась очень интересной и захватывающей, многие даже пересмотрели ее несколько раз. Также они сообщили, что эта реклама не похожа на другие: нет множества спецэффектов и экшна, однако, это не делает ее хуже остальных. Сюжет ее заключается в том, что мужчина сидит на сцене перед множеством зрителей и пытается ответить на простой, на первый взгляд, вопрос: какой пароль в его мобильном банке, ведь он придумал его только сегодня утром. Но мужчина волнуется, не понимает, пытается вспомнить, а у него не получается. Многие зрители в шоке и падают в обморок. И тут он очнулся в кафе, поднес к своему лицу телефон и он, "прочитав" его лицо автоматически ввел пароль. Доступ к мобильному банку получен, человек спокоен. И в конце звучит лозунг: «Твоё лицо — твой пароль».

Достаточно интересная разработка для пользователей, так как память иногда подводит, а лицо не должно. Но возникло мнение, что в случае сбоя в системе механизм просто заблокирует все, что у человека есть и тогда ему придется несладко.