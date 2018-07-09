Sony Xperia XZ2 Premium стал самым тяжелым

Сегодня, 15:24

Компания Sony выпустила на рынок новый смартфон, который имеет ряд неожиданных особенностей. Его вес составил 236 граммов, что довольно много для современного гаджета.

Поклонники гаджетов от компании Sony с нетерпением ожидают выхода на рынок смартфона Sony Xperia XZ2 Premium. Эксперты уже приоткрыли завесу и сообщили, что он окажется самым тяжелым телефоном в линейке данной компании и его конкурентов. Разработчики постарались сделать его достаточно мощным, что выгодно будет отличать его от других аналогичных смартфонов, которые предлагают конкуренты, но вот его вес – 236 граммов, является достаточно большим для смартфона современного поколения.

Аналитики проанализировали рынок и выяснили, что ближе всего к Sony Xperia XZ2 Premium подобрался Samsung Galaxy S8 Active, вес которого составляет 208 граммов, а выпущена эта модель тоже в 2018 году. Следом идет iPhone 8 Plus, вес которого составляет 202 грамма. Теперь многие стали думать о том, что такие тяжелые телефоны становятся модной тенденцией.

Известно, что Sony Xperia XZ2 Premium появится в продаже уже 9 июля на таких платформах как Amazon и Best Buy. Любители данного бренда из США могут приобрести такой смартфон уже с 30 июля, а в Китае с 11 июля по предварительному заказу. Сообщается, что гаджет облачен в алюминиевый корпус и имеет изогнутое 3D стекло. Толщина смартфона – 11,9 мм, что является достаточно много для современного смартфона. Модель оснащена экраном Triluminos HDR, который имеет 5,38 дюймов, а также двойной камерой и батареей объемом 3540 мАч. Стоимость Sony Xperia XZ2 Premium на территории России пока не известна.