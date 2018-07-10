Испанец создал принтер для печати на пляжном песке

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Возникновение таинственных масштабных рисунков в пустыне Наска, может объяснить изобретение, не имеющее никакого практического смысла.

Испанец Иван Миранда создал принтер для печати на пляжном песке. Робот, работающий в автономном режиме по заданным параметрам, способен создавать изображения на песке по методу обыкновенного матричного принтеру. Отличается лишь сам исходный материал и размеры устройства. Длинная каретка на колесной основе двигается по песчаной площади, проецируя заложенные в программу изображения.

Экспертное сообщество скептически отнеслось к детищу испанского чудака. Никакого практического воплощения подобное устройство не имеет и иметь не может. Сами изображения, учитывая текстуру материала, недолговечны. Даже представители альтернативной науки, которые вначале заявили о новой гипотезе возникновения рисунков на плато Наска, вскоре изменили свое мнение. Миранда не расстраивается прохладным отношением к своему детищу, намекая на дальнейшие многообещающие перспективы.