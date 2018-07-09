Эксперты назвали простые и эффективные способы, которые ускорят Windows 10

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Эксперты раскрыли простые и эффективные секреты, которые могут в положительную сторону повлиять на работу Windows 10. Однако при этом пользователям стоит будет отключить все второстепенные функции.

Специалисты рекомендуют начать с того, чтобы настроить правильную работу антивируса. Для этого нужно отключить автоматические проверки компьютера, лучше всего проверять на наличие троянов и вирусов вручную. Для ускорения работы Windows 10 важно убрать все неполадки. Которые есть в системе, с этим справится стандартный инструмент для обнаружения и исправления проблем.

Также стоит почистить автозагрузки и диски, удалив уже ненужные программы. Для ускорения стоит отключить все сообщения, которые приходят от приложений и рекламные предложения. Для быстрой работы Windows 10 поможет и отключение анимационных эффектов.