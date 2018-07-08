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Apple зарабатывает на своих пользователях $1444 в секунду

Сегодня, 22:25

Тем временем "Почта России" "рубит" на клиентах 31 рубль в секунду, а "МегаФон" - 823 рублей.

Люди даже не задумываются, как крупные компании на мировой арене зарабатывают деньги, а также сколько средств им поступает благодаря использованию их продукции. Например, компания Apple благодаря поклонникам iPhone и других гаджетов своего производства зарабатывает $1444 в секунду. Эти цифры внушительны как для рядового россиянина.

"АШАН" за 1 секунду на своих пользователях зарабатывает 348 рублей. Это не много в сравнении с например "Аэрофлотом", который получает за одну секунду 1 235 рублей прибыли. Но дальше всех все таки пошла компания Apple. Если зарабатывать $1444 в секунду, то за 24 часа получается 2 миллиона долларов.

Конечно же, расчеты приблизительно, но даже если снизить общую сумму за сутки на 30%, она останется внушительной. Большинство россиян не зарабатывают такие суммы за год, крупная корпорация умудряется получить огромный капитал за несколько часов.

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