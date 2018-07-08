AVRS через суд предъявила Apple иск из-за голосового помощника Siri

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Калифорнийскую корпорацию призовут к ответственности за нарушение патентного права в судебном порядке. Компания AVRS обвинила корпорацию в нарушении авторских прав.

Apple неоднократно обвиняли в нарушении патентов, но призвать к ответу еще ни у кого не получилось. И вот аризонская AVRS, занимающаяся разработкой технологий распознавания речи, обратилась в суд. AVRS обвиняет Apple в нарушении авторских прав из-за голосового помощника Siri.

AVRS разрабатывала аналогичную систему уже давно, и конкуренты знали об этом еще пять лет назад. Уладить разногласия между собой у конкурентов не получилось, поэтому разбирательством займется суд. Какие именно нарушения вменяют Apple, пока точно не ясно, но известно, что это не первый иск в их адрес, и что до сих пор корпорация не заплатила ни по одному из них.