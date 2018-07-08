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Обнародована внешность смартфона Xiaomi Pocophone

Сегодня, 19:52

Китайский бренд Xiaomi выпускает свою продукцию под брендами Mi и Redmi. Десять дней назад появилось известие, что концерн зарегистрировал новое название: Pocophone.

И вот сейчас появились сведения об одном из смартфонов нового товарного знака. Обнародована его приблизительная внешность. Представлен эскиз нового устройства и каталожный номер - M1805E10A. Из картинки видно, что смартфон имеет сдвоенную камеру. Габаритные размеры - 151 на 76 миллиметров.

Технические характеристики нового смартфона изготовитель обещает представить в течение нескольких недель.

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