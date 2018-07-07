Новые AirPods Retro, стилизованные под Macintosh, стоят $399

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Дизайнеры компании ColorWare представили новую версию AirPods. Гарнитура выполнена в стиле ретро. Для нее выбрали точно такой же молочно-белый цвет, каким был окрашен корпус первых ПК Apple Macintosh.

AirPods Retro делает таковыми именно выбранный для их отделки Pantone 453.

Функционально они практически не отличаются от классических беспроводных наушников Apple. Отличается только внешняя оболочка: корпус имеет рисунок вентиляционных отверстий и устаревший радужный знак Apple.

Глядя на AirPods Retro можно вспомнить историю становления Apple от самых первых компьютеров Macintosh до новейших разработок. Вероятнее всего стилизованная партия наушников лимитирована, а обычные AirPods ColorWare не принимает для изменения дизайна как другие гаджеты. Стоимость AirPods Retro тоже способна огорчить поклонников продукции компании. За новую модель нужно будет отдать $399, что составляет примерно 25 000 руб, тогда как обычные AirPods стоят всего $159. ColorWare сообщила, что все заказы ретро-наушников будут выполнены в пределах 4 недель.

Вот так ColorWare индивидуализировав обычный аксессуар с помощью нескольких капель краски, сумела увеличить стоимость своего предложения более чем в два раза.