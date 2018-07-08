Робот-трансформер CanguRo из Японии довезёт хозяина домой и донесёт его покупки

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Название робота переводится с итальянского как «кенгуру»

Новейший робот-транспормер из Японии придётся по душе многим людям по всему миру. Механизм под названием CanguRo может выполнять роль транспортного средства и переносчика груза. Таким образом машина довезёт хозяина домой и донесёт его покупки. Устройство наделено искусственным интеллектом, позволяющим обходить препятствия по дороге к дому. Внешне он напоминает трёхколёсный велосипед, оснащённый мотором. CanguRo способен передвигаться с максимальной скоростью до 10 километров в час.

Пока о коммерческих планах разработчики робота ничего не сообщают. Эксперты весьма позитивно оценивают перспективы данного комплекса. Он может использоваться в быту практически любым человеком, не требует особых навыков и знаний для испольования. Инженеры в настоящее время собирают средства на массовое производство CanguRo. Цена на новинку пока не разглашается и будет зависеть от многих факторов.

Ранее мы писали, что учёные создали работающего от попкорна робота. Он может функционировать в нескольких режимах.