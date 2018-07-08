В минский сервис Storyline инвестировали $700 тысяч

Сегодня, 02:30

Белорусский проект был создан для голосового управления «умными» колонками Amazon Alexa. Также он совсем молодой, но уже набирает обороты популярности среди тысячей пользователей, тем самым привлекая инвесторов.

Минский сервис Storyline помогает в создании приложения для смарт-колонок, в который инвестировали $700 тысяч. Евгений Невгень и Адам Дрейпер. Оба инвестора из индустрии приложений: Невгель – один из создателей популярного весной-летом 2017-го приложения «MSQRD» - того самого, в котором необходимо собирать «нимы», а позже ними расплачиваться в некоторых магазинах или кафе. Дрейпер – инвестор фонда Y Combinator, который является неким «бизнес-инкубатором» для начинающих предпринимателей.

Обо всех подробностях сделки рассказал один из создателей приложения для колонок Василий Шинкаренко. Все полученные деньги будут направлены на запуск монетизации, расширение коллектива, интеграцию с другими колонками. Стартап белорусов даст возможность своим пользователям развивать навыки Amazon Alexa, при этом не разбираясь в технике. Storyline уже пользуется популярностью среди 12 000 юзеров.