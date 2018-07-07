Продажи концерна HTC упали до нового минимума

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Недавняя новость о том, что тайваньская компания HTC сокращает число своих сотрудников, получила логическое объяснение. В июне продажи продукции концерна упали до нового минимума почти на 68% (до $2,2 млрд).

Это худший показатель за последние два года в сравнении с прошлогодним объемом продаж в $6,9 млрд. По этой причине объявлено о сокращении 1500 работников, что составляет почти четверть всего штата HTC.

Причиной такого провала специалисты называют то, что новые модели не предлагают конкурентного преимущества в соотношении производительность/цена и не имеют каких-либо изюминок, чтобы суметь выделиться на фоне других производителей в сегменте устройств среднего и низшего уровней. Следствие технического отставания – потеря рынка и выручки с продаж. Основные конкуренты HTC – китайские производители, и, похоже, этой конкуренции HTC не выдерживает.