VistaNews.ru


В Европе представлены планшеты Huawei MediaPad M5 Lite 10 и MediaPad T5 10

Сегодня, 14:03

Компания Huawei продемонстрировала свои очередные новинки. В Италии были представлены планшеты MediaPad M5 Lite 10 и MediaPad T5 10.

Первая из перечисленных, MediaPad M5 Lite 10 является премиальным гаджетом. Высококачественные материалы, запоминающийся дизайн, довольно продвинутая аудиосистема позволяют так говорить о новинке.

Вторую модель, MediaPad T5 10, можно охарактеризовать, как старшую в самой доступной линейке производителя.

Общими характеристиками моделей является следующее: обе модели имеют диагональ 10,1-дюйма, разрешение Full HD+ (1920 x 1200 пикселей), контрастность 1000:1, базируются на процессоре HiSilicon Kirin 659 и операционной системе Android 8.0 Oreo с оболочкой EMUI 8.0.

У Huawei MediaPad M5 Lite 10 разрешение обеих камер 8 Мп, ёмкость аккумулятора – 7500 мА∙ч, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти.

В то же время у Huawei MediaPad T5 10, в соответствии со статусом, характеристики ниже уровнем: память – 2 или 3 ГБ ОЗУ и 16 или 32 ГБ флэш-памяти; разрешение камер — 2 и 5 Мп для фронтальной и тыльной камер соответственно, а емкость аккумулятора — 5100 мА∙ч.

Дизайн обеих новинок практически одинаков.

Представляемые планшеты сменили прошлогодние модели M3 Lite 10 и T3 10.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Huawei презентовала планшеты MediaPad нового поколения

Фото нового планшета Huawei MediaPad M5 10 появились в сети

В России «Связной» запустил новую акцию от Huawei

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Совершенно секретно»: Процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию

Всемирный заговор, пришельцы, масоны – миру придет конец уже скоро, но кто...

Рекомендуем