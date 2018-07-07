В Европе представлены планшеты Huawei MediaPad M5 Lite 10 и MediaPad T5 10

Сегодня, 14:03

Компания Huawei продемонстрировала свои очередные новинки. В Италии были представлены планшеты MediaPad M5 Lite 10 и MediaPad T5 10.

Первая из перечисленных, MediaPad M5 Lite 10 является премиальным гаджетом. Высококачественные материалы, запоминающийся дизайн, довольно продвинутая аудиосистема позволяют так говорить о новинке.

Вторую модель, MediaPad T5 10, можно охарактеризовать, как старшую в самой доступной линейке производителя.

Общими характеристиками моделей является следующее: обе модели имеют диагональ 10,1-дюйма, разрешение Full HD+ (1920 x 1200 пикселей), контрастность 1000:1, базируются на процессоре HiSilicon Kirin 659 и операционной системе Android 8.0 Oreo с оболочкой EMUI 8.0.

У Huawei MediaPad M5 Lite 10 разрешение обеих камер 8 Мп, ёмкость аккумулятора – 7500 мА∙ч, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти.

В то же время у Huawei MediaPad T5 10, в соответствии со статусом, характеристики ниже уровнем: память – 2 или 3 ГБ ОЗУ и 16 или 32 ГБ флэш-памяти; разрешение камер — 2 и 5 Мп для фронтальной и тыльной камер соответственно, а емкость аккумулятора — 5100 мА∙ч.

Дизайн обеих новинок практически одинаков.

Представляемые планшеты сменили прошлогодние модели M3 Lite 10 и T3 10.