Компания Motorola представила исходный код ядра Moto X4

Сегодня, 13:08

Всемирно известная компания Motorola предоставила исходный код ядра новой операционной системы в Moto X4 для разработчиков.

Таким образом, специалисты смогут изменить интерфейс и некоторые графические элементы. Станет возможной и оптимизация существующих приложений под новую ОС. Ранее, в мае, произошла публикация исходного кода для Moto G6 Play Android 8.0, а также компания выпустила исходный код ядра Android 8.0 Oreo.

Продажи Moto X4 начались в октябре прошлого года. Компания смогла добиться хорошей производительности при минимальной энергозатратности, что и стало причиной популярности данного гаджета.

Стоимость устройства составляет 399,49 долларов. В эту стоимость входит: водонепроницаемость на 30 минут до полутора метров глубины, хорошие технические показатели, достойную сдвоенную камеру.