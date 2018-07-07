Эксперты сравнили камеры бюджетных смартфонов Moto G6 и Nokia 6.1

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Одними из основных фаворитов на рынке бюджетных телефонов в первой половине 2018 года являются Nokia 6.1 и Moto G6. Эксперты выяснили, какой выбор стоит сделать тем, кто на первый план ставит качество фотографии.

Moto G6 оснащён двойной камерой на 12 и 5 мегапикселей, при этом у него довольно высокий показатель апертуры, что должно стать плюсом в условиях плохого освещения. Nokia 6.1 отличается от своего конкурента тем, что устройство обладает всего одной камерой в 16 мегапикселей. А вот вспышка практически одинакова для обоих смартфонов.

Специалисты сделали ряд фотографий в различных условиях, чтобы сравнить их и выяснить, какой телефон больше подходит тем, кто хочет делать качественные снимки. В помещениях с естественным освещением лучшим оказался G6, который прекрасно передаёт объем снимка, чем Nokia похвастаться не может. Но Moto уступило своему конкуренту в тех случаях, когда необходимо выделить определённые детали изображения, такие как листья. Эксперты отмечают, что в G6 лучше реализован баланс белого, что делает снимки приятней. Кроме этого, Moto лучше работает в условиях плохого освещения, если снимки делаются в затемнённых комнатах или ночью на улице.