Цены Xiaomi Mi MIX 3 будут доходить до 795 долларов

Вчера, 22:14

Новинка ожидается уже в сентябре 2018 года и это будет абсолютно новый уровень смартфонов.

Как известно, Xiaomi Mi MIX 3 следует ожидать в трех вариациях: классика, она же и самая недорогая, Ceramic, отличающая лишь керамическим корпусом, а также специальная версия Ferrari Edition, которая будет самой дорогой.

Гаджет должен быть с выдвижной фронтальной камерой, сканером отпечатка пальца на экране и, конечно, дисплеем во весь корпус. Оперативная память будет 6 и 8 ГБ, в зависимости от внутренней. Она будет 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ. Стали известными и цены, которые будут доходить до 795 долларов.

Обычный стиль Mi MIX 3 дойдет до 645$. Модель на 6/64ГБ обойдется в 510 долларов, 6/128ГБ – 555 долларов 8/128ГБ – 600 и 8/256 ГБ в 645$.

Цена на керамику дойдет до 795$. За 6/64 ГБ попросят $660, 6/128 ГБ – $705, 8/128 ГБ – $750 и 8/256 ГБ в 795 долларов.

Насчет линейки Ferrari Edition нет особой информации, однако считают, что она по цене не сильно будет отличаться от Ceramic. Однако получит 512 ГБ внутренней памяти в оперативной 8 ГБ. О других дополнительных функциях не сообщается.