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Флагманский Samsung Galaxy S10 представят сразу в трех версиях

Сегодня, 21:50

Каждый смартфон, при этом, будет существенно отличаться друг от друга, начиная от разрешения экрана, и вплоть до камеры. Старшая из вариаций получит неожиданное решение разработчиков – тройной модуль камеры.

Флагманский Samsung Galaxy S10 представят сразу в трех версиях, и отличаться они будут не только в цене. Самая старшая, представленная с тройным модулем камеры в 16, 13 и 12 Мп подарит пользователю снимки невероятного качества. Два других флагмана получат двойной и одинарный модули, однако неизвестно, с какими показателями.

Также инсайдеры сообщили о встроенном сканере отпечатков в дисплей, который будет в двух из версий, а в третьей сканер установят на боковой панели. Относительно разрешения, старший флагман оснастят 6,44-дюймовым экраном, а два других - 5,8 и 5-дюймовые соответственно. Ожидается, что презентация пройдет уже в феврале следующего года, точная дата пока не названа.

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