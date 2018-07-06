В новом iPhone появится тройная камера

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Apple обещает в сентябре представить новый iPhone с тройной камерой. Появится даже не одна, а целых три модели.

В новом iPhone основная тыльная камера получит больше возможностей для отслеживания, чем в iPhone X (TrueDepth). Appleпоручил разработку 3D-сенсора для основной камеры компании JSCK. Сейчас происходит разработка и тестирование этого сенсора. Он должен будет определять движение объекта на большем расстоянии, чем в предыдущих моделях.

Тройная конструкция модулей камеры обеспечит стереоскопическую съемку. Третий же модуль обеспечит трехкратный оптический зум.

Впервые тройная камера в смартфоне появилаясь в Huawei P20 и P20 Plus.

Существует также такая камера Light L16, на задней панели которой сразу шестнадцать объективов.