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Предприниматель обвинил Tele2 в использовании его товарного знака «симкомат»

Сегодня, 19:18

Артем Субботин, предприниматель из Ижевска, в социальной сети обвинил оператора Tele2 в использовании его товарного знака.

Субботин обвиняет мобильную компанию в том, что она незаконно использовала слово «симкомат», хотя не имеет к нему никакого отношения. Предприниматель утверждает, что зарегистрировал товарный знак «симкомат» в 2015 году, а первые биометрические симкоматы он устанавливал в г. Воткинске (Удмуртия) еще в 2013 году, тогда же он подал заявку на регистрацию товарного знака.

А в июне этого года компания Tele2 сообщила, что она первой в России запустила симкомат с биометрической идентификацией. По словам предпринимателя, они продвигали слово «симкомат» в поисковиках, а ранее такого слова не существовало ни в русском, ни в английском звучании. Он заявляет, что возмущен неразборчивостью сотового оператора и готов начинать юридический спор с Tele2, в этой же компании пока тему не комментируют, взяли тайм-аут до понедельника.

Представитель Tele2 заявил только, что патент на технологию принадлежит компании GoldenSIM. Эта компания разработала терминалы для Tele2, позволяющие в режиме самообслуживания оформлять SIM-карты.

В России для регистрации товарного знака (ТЗ) необходимо подать заявку в Роспатент. Регистрация дает владельцу право на монопольное использование ТЗ, что помогает созданию имиджа товара, защите от подделок и индивидуализации товара.

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