VistaNews.ru


Компания Vivo представила смартфон с эффектом рубина

Сегодня, 19:35

Vivo NEX Ruby Red – новый флагман компании, который удивляет покупателей своим необычным внешним видом.  Именно в данной модели смогли добиться эффекта , как при переливании рубина.

В процессе создания этого дизайна была использована эксклюзивная технология, благодаря которой «эффект рубина» будет представлен даже на сканере отпечатка пальца. Впервые компания также отказалась и от рамок - это решение тоже придало устройству стиля.
Но покупатель сможет приобрести не только один лишь дизайн. Смартфон также может похвастаться флагманскими характеристиками: процессор Snapdragon 845 вместе с ядром Adreno 630.

Оперативной памяти представлено 8 ГБ, а встроенного хранилища – 256 ГБ. Основная камера представлена 12 МП камерой с диафрагмой f/1.8 и стабилизацией оптического изображения, а также фронтальной камерой на 5 МП с апертурой f/2.4.
Таким образом, компания смогла удивить не только стильным и красивым корпусом, но и хорошими техническими показателями. Данный гаджет можно приобрести на официальном сайте компании.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Vivo X21 UD будет представлен в Индии 29 мая

Компания OnePlus выпустит смартфон с поддержкой 5G в 2019 году

Смартфон Vivo Y75s опубликовали на официальном сайте

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Я скучаю»: Призрак Михаила Задорнова заглянул в окно его «молодой музы»

Блуждающая душа «съеденного» раком сатирика наведывается в гости к актрисе...

Рекомендуем