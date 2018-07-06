Компания Vivo представила смартфон с эффектом рубина

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Vivo NEX Ruby Red – новый флагман компании, который удивляет покупателей своим необычным внешним видом. Именно в данной модели смогли добиться эффекта , как при переливании рубина.

В процессе создания этого дизайна была использована эксклюзивная технология, благодаря которой «эффект рубина» будет представлен даже на сканере отпечатка пальца. Впервые компания также отказалась и от рамок - это решение тоже придало устройству стиля.

Но покупатель сможет приобрести не только один лишь дизайн. Смартфон также может похвастаться флагманскими характеристиками: процессор Snapdragon 845 вместе с ядром Adreno 630.

Оперативной памяти представлено 8 ГБ, а встроенного хранилища – 256 ГБ. Основная камера представлена 12 МП камерой с диафрагмой f/1.8 и стабилизацией оптического изображения, а также фронтальной камерой на 5 МП с апертурой f/2.4.

Таким образом, компания смогла удивить не только стильным и красивым корпусом, но и хорошими техническими показателями. Данный гаджет можно приобрести на официальном сайте компании.