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Искусственный интеллект от Google превращает фотографии в картины

Сегодня, 16:18

Разработчик Дэн Макниш предложил пользователям самим создать термопринтер, который с помощью камеры и встроенного искусственного интеллекта от Google будет превращать фотографии в рисунки и распечатывать их.

Идея появилась из игры 2016 «Quick, Draw!», в которой пользователи могли что угодно нарисовать, а ИИ должен был отгадывать, что изображено на картинке. Дэн Макниш взял это приложение за основу и создал камеру со встроенным искусственным интеллектом, которая преображает снимки в картины. Правда, технология только появилась, так что рисует как маленький ребёнок.

Технология имеет очень ограниченный функционал и не может распознать всё, что пользователь сфотографировал. ИИ сканирует изображение на наличие элементов в базе данных вышеупомянутой игры и только тогда начинает распечатывать изображение на термопринтере. Макниш отмечает, что непредсказуемость результата делает камеру очень забавным развлечением. Например, ИИ превратил питательный салат в огромный хот-дог, а фотографию нескольких друзей в козу.

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