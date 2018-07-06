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«Умные» телевизоры следят за пользователями без их согласия

Сегодня, 15:26

Устраиваясь поудобнее для просмотра телевизора, многочисленные любители такого времяпрепровождения даже не подозревают, что слежение за пользователями давно стало привычным делом для «умной» техники.

Производители телевизоров всегда обращают внимание на постоянное усовершенствование своего продукта в угоду потребителю. Современная техника оснащена множеством программ, запоминающих и анализирующих потребности телезрителей. Механизм учитывает также те нюансы, на которые обращают внимание любители ТВ во время просмотра телепередач.

Нынешние телевизионные приемники начинены программным обеспечением от компании Sambra TV. С помощью экранных пикселей программа считывает нужную информацию и отправляет для обработки в аналитический электронный центр. На основании этих данных, происходит подбор индивидуальной для каждого пользователя рекламы, которая потом демонстрируется телезрителю, зачастую, помимо его желания. Sambra TV сотрудничает со многими изготовителями ТВ-приемников, таких как Philips, Sharp и Sony.

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