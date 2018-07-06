В Сеть утекли данные о расцветке новых iPhone

Сегодня, 15:10

Аналитик Минг-Чи Куо, тесно связанный с Apple, прогнозирует, что новая линейка смартфонов от «яблочной» корпорации побьет все рекорды грядущих продаж. Называются цифры порядка нескольких миллионов экземпляров только за первый квартал.

Кроме этого, эксперт поведал о дополнительной цветовой гамме, ожидаемых в ближайшем будущем, гаджетов. Усовершенствованный iPhone X и его «коллега» с дисплеем OLED появятся в золотом, черном и белом исполнении. А более простой 6,1-дюймовый с LCD-экраном будет представлен в пяти вариантах – белой, оранжевой, голубой, серой и красной расцветках.

Аналитик называет вероятную цену изделий: 6,5-дюймовый iPhone X Plus будет стоить на одном уровне со своей предтечей – около 1000 долларов, а iPhone с LCD-дисплеем будут продавать за 700. На цене бюджетного изделия сказывается, возможно, отсутствие двойной камеры. По некоторым утечкам данных, стало известно, что в текущем году Apple выпустит еще два гаджета с OLED-дисплеем с диагональю 5,85 и 6,45 дюйма. Ожидается, что они будут безрамочные и оснащены датчиком распознавания пользователя по лицу.