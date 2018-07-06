Новый смартфон Huawei Honor 9 Lite Premium появился в России

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В России официально представлен Huawei Honor 9 Lite Premium, недорогой смартфон среднего класса с прогрессивным дисплеем и четырьмя камерами.

Это более мощная версия смартфона Honor 9 Lite. Бренд Honor оснастил новинку двумя двойными камерами с разрешением 13 МП и 2 МП, и получил в дополнение 4 ГБ ОЗУ и встроенную память ёмкостью 64 ГБ. Имеется FullView-экран диагональю 5,65 дюймов с 2.5D-стеклом.

Корпус сделан полированным, как и в предыдущей модели, стильный зеркальный дизайн радует глаз.

Дисплей - с разрешением Full HD+ (2160×1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, основной и фронтальной двойными камерами с датчиками 13+2 Мп.

Процессор тот же, что и ранее: Kirin 659, с графическим ускорителем. Операционная система устройства - Android 8.0 Oreo. Применен уже привычный для марки интерфейс пользователя EMUI 8.0.

Две двойные камеры позволяют делать одинаково четкие снимки и на основную, и на фронтальную камеры. Это достигается вследствие применения модулей с разрешением 13 МП и 2 МП.